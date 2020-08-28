ليفربول وأرسنال.. مواجهة مصيرية بلمسة مصرية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يتطلع المصريون إلى المواجهة المصيرية بين ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي، وأرسنال بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، عندما يلتقي الفريقان على ملعب استاد ويمبلي غدا السبت، في تحدي العملاقين على كأس الدرع الخيرية، وهي المباراة التي تقام مطلع كل موسم إنجليزي جديد.

واهتمام المصريين ليس فقط لمتابعة نجمهم المحبوب محمد صلاح، ولكن لاحتمالية مشاركة محمد النني اللاعب المصري في صفوف أرسنال، ليلعب وجهاً لوجه أمام مواطنه وزميله السابق في بازل وفي صفوف المنتخب المصري الأول، وذلك إذا قرر مدرب أرسنال الدفع به للمشاركة في هذه المباراة.

وهناك احتمالية كبيرة لمشاركة النني في مباراة السبت، بعدما استعان به مايكل أرتيتا مدرب أرسنال، في المباريات الودية التي خاضها فريقه خلال فترة الإعداد، وظهر خلالها بمستوى جيد يؤهله لدخول التحدي مع زملائه على كأس الدرع الخيرية، أمام «مو صلاح» ورفاقه أبطال الدوري الإنجليزي.

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