محامو ماغواير يطعنون ضد إدانته

المصدر: أثينا - وكالات

قالت مصادر إن محامي هاري ماغواير قائد مانشستر يونايتد ومدافع منتخب إنجلترا لكرة القدم تقدموا بطعن ضد حكم محكمة يونانية بعد اعتباره مذنباً في عدة تهم عقب شجار بجزيرة ميكونوس الأسبوع الماضي.

وأضافت المصادر: «تقدم ألكسيس أناجنوستاكيس محامي ماغواير بطعن»، مضيفة أن الاتهامات «خاطئة ومضللة». وكان اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً ضمن ثلاثة أشخاص اعتقلوا يوم الخميس بعد شجار مع الشرطة في ميكونوس.

وأصدرت محكمة يونانية أول من أمس حكماً بالسجن مع إيقاف التنفيذ لمدة 21 شهراً وعشرة أيام على ماغواير بعد إدانته بالاعتداء البدني ومحاولة الرشوة واستخدام العنف ضد موظفين عموميين والإهانة.

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