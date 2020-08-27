فاردي يمدد عقده مع ليستر حتى 2023

المصدر: لندن - وكالات

أعلن ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس أن المهاجم جيمي فاردي مدد عقده ليستمر في استاد كينج باور حتى 2023.

وفاز فاردي (33 عاماً) بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الموسم الماضي بعد تسجيل 23 هدفاً في الدوري الممتاز الذي أنهاه ليستر في المركز الخامس وتأهل للدوري الأوروبي.

وقال فاردي الذي أصبح أول لاعب في ليستر يصل إلى 100 هدف في الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي «أعرف أن أمامي الكثير لأحققه مع الفريق لذا ينتابني شعور مميز لربط مستقبلي بليستر سيتي مجدداً».

وأضاف «نملك فريقاً رائعاً وأؤمن بأنه قادر على التحسن ولا يسعني الانتظار لتحقيق النجاح معاً في السنوات القليلة المقبلة».

وأحرز فاردي 103 أهداف في 300 مباراة مع ليستر بدوري الأضواء منذ انضمامه من فليتوود تاون في 2012 ولعب دوراً مؤثراً في التتويج المفاجئ بلقب الدوري بموسم 2015-2016 بعد تسجيل 24 هدفاً.

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