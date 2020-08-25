برشلونة على مشارف أزمة مالية كبرى بسبب كومان

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

بات نادي برشلونة الإسباني على مشارف أزمة مالية كبرى، بتسديد مستحقات عدد من النجوم التي قرر الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة التخلص منها، في مقدمتها الإسباني، الدولي الأوروغوياني لويس سواريز، الذي توعد النادي في تصريحات غاضبة مطالباً ببقية مستحقاته عن عقده الحالي الذي يستمر حتى يونيو 2021

فيما واصلت الصحف الإسبانية الكشف عن القرارات التي اتخذها الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة فيما يخص اللاعبين الذين ينوي الاستغناء عنهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفجرت إذاعة كاتالونيا خبراً مثيراً تؤكد خلاله أن رونالد كومان أجرى مكالمة هاتفية مع لويس سواريز وأخبره أنه خارج خططه للموسم القادم، وفعل الأمر ذاته مع النجم التشيلي أرتورو فيدال أيضاً.

ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تقريراً صباح اليوم الثلاثاء كشفت خلاله عن لاعبين آخرين يرغب كومان بالتخلص منهما هذا الصيف، وقد أبلغهما شخصياً بذلك.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن المدرب الهولندي تواصل مع إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي في الساعات الماضية، وأبلغ كلاهما أنهما ليسا مدرجان في حساباته.

وعلى الجانب الاخر من الازمة التي فجرها كومان بالتخلص "كبار" برشلونة فتح مهاجم نادي برشلونة الإسباني، الدولي الأوروغوياني لويس سواريز النار على النادي بوضعه شرطاً صعباً لمغادرة النادي وذلك بحسب تأكيدات الصحافي الموثوق جيرارد روميرو بإذاعة راك1 الكاتالونية، أن المدير الفني لبرشلونة، رونالد كومان، اتصل اليوم بالمهاجم لويس سواريز، وأبلغه بأنه خارج خططه في الموسم المقبل.

وأضاف: "سواريز مستاء لأن محاميه علم بأمر رحيله، قبل أن يعلم هو نفسه، ويعتبر هذا غير عادل".

وتابع: "استمرت مكالمة كومان مع لويس سواريز أقل من 3 دقائق".

واختتم: "فكرة سواريز هي أنه إذا كان عليه أن يغادر برشلونة نهائياً، فسوف يطلب من النادي أن يدفعوا له أجره بالكامل عن السنة المتبقية من عقده الذي سينتهي في 30 يونيو (حزيران) من عام 2021".

وحديث سواريز الغاضب وشرطه الصعب سيفتح النار على نادي برشلونة لانه يتوقع أن تكون هناك مطالبات مماثلة لكل من (إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي) لان عقد راكيتيتش ينتهي عام 2021، بينما يمتد عقد صامويل أومتيتي حتى عام 2023.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز