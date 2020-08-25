"دبي العقاري" راع رسمي للوصل

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أعلن الوصل عن إبرام عقد رعاية مع مركز دبي العقاري، إحدى شركات مجموعة "أ.ر.م" القابضة، ليصبح المركز بموجب العقد الراعي الرسمي الرئيسي للنادي، وسيتم وضع شعار المركز على قمصان لاعبي فريق النادي الأول لكرة القدم في خانة الراعي الرئيسي اعتباراً من موسم 2020/ 2021.

وثمّن راشد بالهول رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، دعم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، الدائم لمسيرة النادي، مؤكداً أن الرعاية ليست بغريبة، بل هي امتداد لمسيرة العطاء التي كان بدأها سموه منذ نشأة النادي.

وأعرب بالهول عن ثقته بأن يكون للرعاية المردود الإيجابي على الفريق الأول لكرة القدم، خصوصا والنادي عموما، والذي كان ولا يزال هدفه تحقيق البطولات في كل الألعاب وإسعاد جماهير الإمبراطور العريضة المحبة لفريقها.

من جهته، أكد محمد سعيد الشحي الرئيس التنفيذي لمجموعة "أ.ر.م" القابضة، على أن سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وجه بتسخير كافة الإمكانيات والدعم اللازم لإتمام الشراكة قائلا: وجدنا في نادي الوصل شريكاً يجسد الطموح، والسعي لتحقيق أعلى مستويات النجاح، ولا شك في أن الشراكة طويلة الأجل تفوق مجرد صفقة تجارية، أنها تمثل فرصة ممتازة لكلينا، نتطلع إلى العمل معاً، ونحن على ثقة بأن التعاون فيما بيننا سيأتي ثماره قريبا.

وأضاف: رعاية مركز دبي العقاري لنادي الوصل الرياضي، انطلاقاً من حرص الشركة الثابت على مسؤوليتها تجاه مجتمع الإمارات، وتمكينه لتحقيق المزيد من الازدهار والتطور، فضلاً عن إيجاد التواصل بين الناس من خلال دعم الأنشطة والاستثمارات المختلفة، ومن ضمنها الرياضة الإماراتية، وستعود الشراكة بالفائدة على الشريكين من خلال بنودها التي تضاعف الثقة والمسؤولية لدى الأطراف المعنية للتفوّق في الاستحقاقات المقبلة.

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