الصحف الأوروبية عن نهائي الأبطال: هندسة ألمانية بمحرك فرنسي

المصدر: البيان الإلكتروني

أشادت الصحف الأوروبية الصادرة أمس الاثنين بـ "فوز النموذج الألماني" في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم عقب تتويج بايرن ميونيخ بلقب المسابقة القارية العريقة على حساب باريس سان جرمان الفرنسي (1-صفر) في المباراة النهائية في لشبونة.

واعتبرت صحيفة "فرانكفورتر تسيتونغ" الألمانية أن تتويج بايرن بلقب هذا الموسم كان الأكثر استحقاقا من أي لقب آخر أحرزه في المسابقة سابقا (خمسة).

وأضافت الصحيفة "إذا إن الفضل في التتويج يعود على الخصوص إلى المدرب هانزي فليك".

وكتبت صحيفة "زودويتشه تسيتونغ" اليومية الأكثر شعبية في ميونيخ: "البايرن يحقق حلم الثلاثية (الدوري والكأس المحليان ومسابقة دوري أبطال أوروبا)"، مؤكدة أن الهدف سجله "بالتحديد (الفرنسي كينغسلي) كومان الذي ولد وتعلم فنون اللعبة في باريس".

في إسبانيا، ركزت الصحف أيضا على سوء الحظ الذي ضربت باريس سان جرمان. وقال سانتي نويا، مدير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية الرياضية في عموده "كومان ترك (سان جرمان) لأن المنضمين (إلى صفوف نادي العاصمة) الذين يساوون ملايين اليورو لم يتركوا له مكانا في الفريق. لكن (الأحد)، كان كومان من يضحك، و(البرازيلي) نيمار هو الذي بكى".

"الكثير من الصمت والقليل من المجد"

في إنكلترا، اعتبرت صحيفة "ذي ميرور" أن "أرستقراطيي بايرن ميونيخ تخطوا (الأثرياء الجدد) باريس سان جرمان وأحرزوا اللقب السادس في مسابقة دوري أبطال أوروبا، مظهرين أن كرة القدم الألمانية كانت النجم الحقيقي لكرة القدم الأوروبية هذا الموسم".

وكتبت صحيفة "تايمز" في تحليلها "في ملعب بدون جمهور، بطولة بلا زخرفة، موسم تقريبا لا نهاية له، كان بايرن ميونيخ هو من وصل إلى نهايته. حقق لقبه الأوروبي السادس في ظروف غير مسبوقة، ولكنه كان مستحقا بالنسبة إلى فريق كان الأفضل في المسابقة ومن دون شك الأفضل في أوروبا هذا العام".

واحتفلت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية في صفحتها الأولى بانتصار "النموذج الألماني"، موضحة "تألق الألمان بفضل لياقتهم البدنية وتفوقهم الاستراتيجي. خُدِعَ الفرنسيون من قبل نجومهم: (البرازيلي) نيمار و(كيليان) مبابي و(الأرجنتيني أنخل) دي ماريا".

وانتقدت الصحيفة بشدة المهاجم البرازيلي موضحة "هو أو مبابي، ولكنه (نيمار) كلف 42 مليون يورو أكثر... كان الهدف أن يقود باريس سان جرمان إلى المجد القاري، ولكنه على العكس، أنهى المباراة بالبكاء" في إشارة إلى إجهاش النجم البرازيلي بالبكاء عقب نهاية المباراة النهائية حسرة على ضياع فرصة التتويج.

وكان نيمار يمني النفس باللقب الثاني في مسيرته بعد الأول عام 2015 مع برشلونة الذي تركه صيف 2017 للانضمام إلى صفوف سان جرمان مقابل 222 مليون يورو، فيما كلف مبابي خزينة النادي الباريسي 180 مليون يورو.

وأشادت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية بهداف المباراة النهائية كومان، وكتبت "في أوروبا، القيادة لبايرن ميونيخ بفضل المهاجم السابق لباريس سان جرمان، مضيفة "هذا الفريق لبايرن أسطوري" مخصصة صفحة كاملة للاعب يوفنتوس السابق كينغسلي كومان الذي أصبح من الآن "بطلا في ميونيخ".

في البرتغال، تحسرت الصحف المحلية على غياب نجمها كريستيانو رونالدو عن "النهائي الذي لم يحفل بالكثير من العواطف" في ملعب بدون مشجعين بسبب وباء "كوفيد-19".

وعنونت صحيفة "كوريو دا مانيا" الأكثر شعبية مقالها بـ "الكثير من الصمت وقليل من المجد".

وكتبت صحيفة "أبولا" في تحليلها "لقد كانت مباراة نهائية كبيرة، على الرغم من أنها لم تكن مبهرة، ولكن لا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك بسبب غياب الجمهور".

وأضافت "لم تكن هناك عبقرية، كان هناك عرق وألمانيا تفوز دائما"، فيما لخصت منافستها "ريكورد" المباراة بـ "هندسة ألمانية بمحرك فرنسي"، بحسب ما نقلت "يورونيوز".

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