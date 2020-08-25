بايرن ملك أوروبا

المصدر: عواصم - وكالات

توج بايرن ميونيخ بلقبه السادس ملكاً على عرش أندية أوروبا محلقاً بلقبه السادس في دوري الأبطال بالفوز على باريس سان جرمان 1 /صفر أول من أمس في المباراة النهائية، في أغرب موسم في تاريخ البطولة بسبب تحكمات فيروس «كورونا» المستجد الذي قلب كل الأوراق، منهياً البطولة في أرض محايدة ومن مباريات «ذات الاتجاه الواحد»، وفي مشهد غير مألوف فرضه «كوفيد 19» كانت مكبرات الصوت باستاد النور الوسيلة الوحيدة لمنح البطل مشاعر الاحتفال مع جمهوره،وجاءت المفارقة الغريبة أن الهدف الذي منح بايرن ميونيخ اللقب جاء برأسية اللاعب السابق لسان جرمان كينغسلي كومان موجهاً ضربة قاضية للفريق الفرنسي الذي غادره عام 2014 حين كان في الثامنة عشرة من عمره للالتحاق بيوفنتوس ومن بعده بالنادي البافاري في 2017، وفي المقابل لم يقدم نيمار وامبابي ودي ماريا ما يشفع لتغيير النتيجة، ووضحت عليهم «خيبة الأمل» بعد المباراة.

واستحق بايرن لقب الفريق الأسطورة في 2020 وجاء وصوله لنهائي أوروبا وتحقيقه اللقب بفضل خلطة سحرية للمدرب فليك الذي صنع مزيجاً متكاملاً من اللاعبين الشباب والنجوم الكبار حيث شارك من المخضرمين الحارس القائد مانويل نوير، والمدافعين جيروم بواتنغ والمهاجم توماس مولر، وتصدر الوجوه الشابة الكندي ألفونسو ديفيس، «19 عاماً»، وبـ«خلطة فليك» حقق بايرن، الثلاثية الذهبية «دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا».

إشادة

وأشادت الصحف الأوروبية أمس بـ«فوز النموذج الألماني» في دوري الأبطال واعتبرت صحيفة «فرانكفورتر تسيتونغ» الألمانية أن تتويج بايرن كان الأكثر استحقاقاً من أي لقب آخر أحرزه في المسابقة سابقاً، وامتدحت صحيفة «بيلد» كومان وكنبت: «الملك كومان يضرب الجليد.. بايرن ملوك أوروبا».

وأعربت الصحف الفرنسية عن حسرتها لخسارة سان جرمان تحت عناوين «طار الحلم»، وكتبت صحيفة «ليكيب» على صورة للنجم نيمار باكياً بعد الخسارة «لا مجال للمواساة». وقال سانتي نويا، مدير صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية في عموده «كومان ترك سان جرمان لأن المنضمين (إلى صفوف نادي العاصمة) الذين يساوون الملايين لم يتركوا له مكاناً ولكنه، كان هو من يضحك أخيراً، والبرازيلي نيمار هو من يبكي».

واكدت صحيفة «ذي ميرور» الإنجليزية أن الكرة الألمانية النجم الحقيقي للكرة الأوروبية .

404

تم تجاهل إجراءات التباعد الاجتماعي داخل وخارج ملعب «بارك دي برانس» بين المشجعين الفرنسيين، وذكرت الشرطة أنه تم القبض على 404 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات والالتزام بلوائح الحد من تفشي فيروس «كورونا».

30

لم يتلقَ بايرن ميونيخ أي هزيمة خلال 30 مباراة، حقق فيها 29 انتصاراً، وقد بات أول فريق يحقق الفوز في جميع المباريات خلال نسخة واحدة من دوري الأبطال، في تاريخ البطولة بنظامها الحالي.

150

أعلنت شرطة العاصمة الفرنسية إيقاف أكثر من 150 شخصاً لأعمال شغب حول ملعب «بارك دي برانس» وفي شارع الشانزيليزيه بعد خسارة سان جرمان. وأشعل مشجعو سان جرمان النار في السيارات وحطموا واجهات المحال وأصيب 16 شرطياً.

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