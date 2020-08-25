موناكو يتعادل مع رينس

المصدر: (باريس - وكالات)

استهل موناكو مع مدربه الجديد الكرواتي كوفاتش الموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم بطريقة مثيرة بعد أن قلب تخلفه أمام ضيفه رينس 0 ـــ 2 إلى تعادل 2-2 أول من أمس. وفاجأ رينس مضيفه بهدفين عبر كل من بولايي ديا (5) والمالي البلال توريه (21)، قبل أن يرد موناكو عبر اكسل ديازي (45+1) وبونوا بادياشيل (55).

وسيخوض رينس الشهر المقبل الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» حيث عاد إلى المسابقات القارية للمرة الأولى منذ عام 1963 وهو يأمل أن ينجح في الموسم الأول له بعد العودة إلى المنافسات الأوروبية في الوصول إلى أدوار متقدمة .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز