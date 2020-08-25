إلتشي يعود إلى «الليغا»

المصدر: (مدريد - وكالات)

صعد إلتشي إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني «الليغا» بعد فوزه 1 ـــــــــــ 0 على جيرونا في إياب نهائي ملحق الترقي .

وتأهل إلتشي إلى ملحق الترقي في آخر جولات الموسم حيث احتل المركز السادس مع إلغاء مباراة فوينلابرادا أقرب منافسيه مع لاكورونيا بسبب إصابة العديد من لاعبي فوينلابرادا بفيروس كورونا. وبعد سلسلة من النزاعات بين الأندية ورابطة الدوري أقيمت المباراة بعد موعدها الأصلي بأسبوعين حيث كان فوينلابرادا بحاجة لنقطة التعادل أمام ديبورتيفو الذي هبط بالفعل ليحتل المركز السادس على حساب إلتشي. لكن شباك فوينلابرادا اهتزت بهدف متأخر من ركلة جزاء ليخسر 2-1 ويسمح لفريق إلتشي بالعودة إلى دوري الأضواء بعد غياب خمس سنوات.

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