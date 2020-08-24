ميونخ أرقام قياسية مزدوجة وباريس حسرة مضاعفة

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

حقق العملاق البافاري بايرن ميونخ الألماني إنجازات وأرقام قياسية وانجازات تاريخية في ليلة الفوز على باريس سان جيرمان والتتويج بلقب النسخة رقم 65 لدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه لتكون الفرحة الألمانية مزدوجة والحسرة والباريسية مضاعفة.

ومن الأرقام القياسية المذهلة التي حققها العملاق البافاري انه بات أول فريق في تاريخ دوري الأبطال يفوز بجميع المباريات التي لعبها خلال الموسم في طريقه للتويج للقب (11) بنسبة انتصارات 100% وهو امر غير مسبوق في تاريخ البطولة سواء بمسماها القديم (الكأس الأوروبية) أو مسماها الحالي (دوري أبطال أوروبا).

فضلا عن ذلك حقق بايرن الثلاثية التاريخية (الدوري، الكأس المحلي ودوري أبطال أوروبا) للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2012/2013، ليصبح ثاني فريق فقط في تاريخ القارة الأوروبية الذي يتمكن من تحقيق الثلاثية بعد برشلونة الإسباني في موسمي 2008/2009 و2014/2015.

وبالمقابل كانت الحسرة مضاعفة في باريس و في الساحات المحيطة بملعب "حديقة الأمراء" معقل باريس سان جيرمان، حيث كانت الجماهير الفرنسية تمنى نفسها بدخول فريقهم دائرة الابطال لأقوى نسخة أوروبية في كرة القدم، فكان رد الفعل عنيفا جداً بعد الهزيمة، خاصة وانها جاءت بهدف وحيد حيث تكون الحسرة مضاعفة ، وهي حسرة فجرت شغب وعنف بين جماهير الفريق والشرطة .

واضطرت الشرطة الفرنسية بعدها على إخلاء الساحات المحيطة بملعب "حديقة الأمراء"، وحاول بعض المشجعين إغلاق الشوارع في محيط الاستاد، وحاول بعضهم شق طريقهم من الشانزليزيه إلى ساحة الجنرال شارل ديغول، ولكن تم منعهم من الوصول إليها من قبل الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع عدة مرات.

وهي احداث تؤكد بان الفرحة والإنجازات والأرقام كانت مزدوجة في أروقة العملاق البافاري بايرن ميونخ الألماني فيما جاءت الحسرة مضاعفة في معقل أنصار باريس سان جيرمان وستدوم طويلاً إلى أن ينجح في تحقيق الأحلام بالدخول إلى قائمة كبار الأندية الأوروبية التي حققت لقب الأبطال الغالي.

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