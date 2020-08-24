انطباعات عناصر البايرن بعد التتويج بلقب دوري الأبطال السادس

المصدر: أ ف ب

في ما يلي بعض ردود الفعل بعد تتويج بايرن ميونيخ الألماني بلقبه السادس في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، على حساب باريس سان جرمان الفرنسي (1-صفر) أمس الأحد في لشبونة:

الفرنسي كينغسلي كومان مسجل هدف الفوز ولاعب سان جرمان السابق لقناة "أر أم سي": "الأحاسيس رائعة، الكثير من السعادة، قليل من الحزن لباريس، لقد حققوا مشوارا رائعا. قلبي كان 100% مع البايرن لأني محترف بنسبة 100%، لكن لن أكذب، رؤية بريسنيل (كيمبيمبي) هكذا، رؤية فريقنا هكذا، فهذا يفطر قلبي قليلا.. البايرن فاز لكن يجب احترام ما قدمه باريس".

وعن مستوى فريقه، قال كومان: "حاولنا السيطرة على المباراة، الحفاظ على الضغط. سنحت لهم مرتدات كادت تشكل خطرا، لكن لم نستقبل أي هدف وفزنا، هذا الأهم".

وعما إذا كانت الخبرة لعبت دورا بالتتويج، أضاف كومان "أعتقد أن المباراة تلعب على تفاصيل بسيطة.. باريس قدم مباراة كبيرة ونحن أيضا، أعتقد انه كان نهائيا جميلا ونحن سعداء كثيرا".

هانزي فليك مدرب بايرن ميونيخ: "أنا فخور بالفريق. عندما بدأنا في نوفمبر، قرأت عناوين عريضة مثل: لا يوجد احترام للبايرن، لا خوف من البايرن. كان تطور الفريق في آخر ستة أشهر رهيبا. استخدمنا كل شيء بطريقة مثالية، بما في ذلك وقفة فيروس كورونا المستجد. رأينا أن باريس قوي جدا هجوميا، لكننا لعبنا بجرأة ونستحق هذا الفوز".

مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ وقائده: "كانت فرحتنا عميقة بعد الصافرة النهائية. هذا ما أردناه ونستحقه".

توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ: "إحساسنا رائع الآن. لدينا هذا المسار خلفنا. نشعر باننا قطعنا مسارا طويلا منذ نوفمبر (تاريخ إقالة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش).. أعتقد اننا نستحق الفوز بالنهائي، نظرا للطريقة التي لعبنا بها. كنا محظوظين أيضا، لكن لدينا مانويل نوير بين الخشبات. لم تكن أفضل مبارياتنا، لكن لا يهمنا التحليل الآن، لأننا حصدنا الكأس".

يوشوا كيميش مدافع بايرن ميونيخ: "هذا أهم يوم في مسيرتي. عندما تفوز بلقب مماثل مع أشقاء لك على ارض الملعب، فهذا أقصى ما يمكن أن تطلبه".

سيرج غنابري جناح البايرن لقناة "بي تي سبورت": "الفوز اليوم باللقب هو اهم شيء يمكن أن يحدث معنا. عملنا بشكل رائع، وفي نهاية المطاف تحقق ذلك أمام افضل فريق في أوروبا".

الكندي الفونسو ديفيس ظهير ايسر البايرن "من كان يتخيّل أن يتوّج شاب من كندا بلقب دوري الأبطال؟ قبل سنتين، لو أخبرني أحدهم بذلك لما كنت صدقته".

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