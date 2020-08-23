أوباميانغ يستعرض أسطول سياراته

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

استعرض بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال، جزءاً من مجموعته الرائعة من السيارات، والتي يعتقد الآن أنها تزيد على 2 مليون جنيه استرليني، وذلك عبر حسابه الشخصي على «انستغرام».

ويتألف أسطول سيارات مهاجم أرسنال من سيارات لامبورغيني، بورش، فيراري، أودي وأستون مارتينز، ومنها ثلاث سيارات مطلية بالذهب، واثنتان تغير ألوانها باختلاف زوايا الضوء.

والجدير بالذكر أن مشجعو أرسنال ينتظرون حالياً توقيع اللاعب على صفقة جديدة مع النادي، بعدما لعب دوراً أساسياً مع أرسنال منذ انضمامه في 2018، حيث سجل 22 هدفاً في الدوري الموسم الماضي، لكنه يؤكد أنه لم يعرض عليه حتى الآن صفقة جديدة للبقاء مع النادي الإنجليزي.

فيما أشارت وسائل إعلام، إلى أنه يجري حالياً مفاوضات التجديد مع أرسنال لتوقيع عقد جديد مدته ثلاث سنوات، وبراتب أسبوعي 250 ألف جنيه استرليني.

وأشارت صحيفة «ديلي ميل»، إلى أنه بمثل هذا الراتب الجديد، فإنه سيكون من المرجح أنه يتطلع إلى محركات جديدة لإضافتها إلى مجموعته، وسيكون عليه توفير ما يصل إلى أسبوع فقط، ليتمكن من إضافة 240 ألف جنيه استرليني أخرى من لامبورغيني هوراكان إلى مرآبه.

ولا يزال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، واثقاً من أنه سيكون قادراً على الحفاظ على نجمه، وبدا أن أوباميانغ يريح أذهان الجماهير بقوله: «آمل أن تكون هناك أخبار رائعة للجميع قريباً».

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