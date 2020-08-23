ليفاندوفسكي على موعد مع التاريخ في دوري الأبطال اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

يلتقي مساء اليوم الأحد، فريقا بايرن ميونخ الألماني مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونيخ قائمة هدافي دوري الأبطال هذا الموسم، بوصوله للهدف رقم 15.

ووفقا لشبكة «أوبتا»، فإن المهاجم البولندي، أصبح ثاني لاعب في تاريخ البطولة يسجل 15 هدفا أو أكثر في موسم واحد، بعد كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس وريال مدريد السابق.

كان كريستيانو رونالدو حقق هذا الإنجاز في 3 مواسم مختلفة، بتسجليه 17 و16و15 هدفا أعوام 2014، 2016 و2018 عل الترتيب مع ريال مدريد الذي تركه منذ عامين راحلا لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، وبذلك يصبح المهاجم البولندي على مقربة من معادلة رقم رونالدو القياسي، حال هز شباك سان جيرمان بهدفين في المباراة النهائية، ليصل إلى 17 هدفا في هذه البطولة هذا الموسم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز