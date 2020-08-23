بايرن وسان جرمان نهائي الأحلام الليلة

المصدر: لشبونة - د ب أ

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في الحادية عشرة من مساء اليوم (بتوقيت الإمارات) صوب العاصمة البرتغالية لشبونة لمتابعة لقاء السحاب ونهائي الأحلام بين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويتطلع الفريقان إلى تتويج مسيرتهما في هذا الموسم المثير باللقب الغالي، ويسعى بايرن إلى الفوز باللقب ليكون السادس له في تاريخ البطولة ولاستكمال الثلاثية «دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا» للمرة الثانية في تاريخه بعدما توج بها في 2013 تحت قيادة مدربه الأسبق يوب هاينكس. فيما يأمل سان جرمان منذ سنوات التتويج بأول ألقابه في دوري الأبطال.

وتشهد المباراة مواجهة من نوع خاص بين مجموعة من أبرز المهاجمين حيث يقود الخط الأمامي في سان جرمان أغلى لاعبين في العالم وهما البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي الشاب كيليان مبابي حيث انتقلا إلى صفوف الفريق قبل سنوات بمقابل إجمالي بلغ نحو 400 مليون يورو.

ويقود البولندي الخطير روبرت ليفاندوفسكي هجوم بايرن ميونخ كما يلعب إلى جواره المهاجم الخطير توماس مولر الذي حقق رقماً قياسياً للدوري الألماني «بوندسليغا» خلال الموسم المنقضي حيث أصبح أول لاعب يصنع 21 هدفاً لزملائه في موسم واحد بالبطولة، ويتألق إلى جوارهما في الهجوم اللاعب سيرج نابري الذي سجل هدفين للفريق في مباراة المربع الذهبي التي فاز فيها على ليون الفرنسي 3 /‏‏ صفر.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 55 هدفاً في مختلف البطولات مع الفريق هذا الموسم ومن بينها 15 هدفاً يتصدر بها قائمة هدافي دوري الأبطال.

وأصبح ليفاندوفسكي على بعد هدفين فقط من معادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها أي لاعب في موسم واحد بالبطولة وهو الرقم المسجل باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد سابقا ويوفنتوس حالياً برصيد 17 هدفاً.

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