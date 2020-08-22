فيديو جديد .. هل راموس بريء من إصابة محمد صلاح؟

المصدر: البيان الإلكتروني

يعتبر مشهد التحام نجم ليفربول محمد صلاح مع مدافع الريال سيرجيو راموس، من أشهر لقطات دوري أبطال أوروبا، إلا أن أدلة جديدة قد تبرئ المدافع الإسباني.

ونقلت قناة الحرة عن تقرير لموقع "سبورت بايبل" إن اللاعب المصري محمد صلاح قد يتحمل مسؤولية إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، بدلا من لوم نجم الريال سيرجيو راموس على هذه الواقعة.

وكان صلاح قد اضطر للخروج في الشوط الأول من المباراة، قبل عامين، وعيناه مليئتان بالدموع جراء إصابة شديدة في كتفه، بعد التحامه القوي براموس.

ويظهر المقطع الجديد الذي تم تصويره بزاوية مختلفة عن اللقطات القديمة، أن صلاح هو من شرع في الإمساك بذراع راموس قبل أن يقع بدون قصد على الأرض، مسقطا معه راموس في نفس الوقت.

وكانت الرواية الأكثر انتشارا خلال العامين السابقين، تقول إن راموس هو من أمسك بذراع صلاح وسحبه إلى الأرض بقوة، فيما يعتقد البعض أن راموس تعمد إصابة صلاح.

يذكر أن ريال مدريد فاز على ليفربول الإنكليزي في تلك المباراة، ليتوج آنذاك، باللقب الـ 13 في تاريخه.

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