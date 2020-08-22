منها محمد صلاح.. 5 صفقات ستغير وجه كرة القدم هذا الصيف

المصدر: البيان الإلكتروني

تتوقع التقارير الرياضية الأوروبية أن يحمل سوق الانتقالات الحالي العديد من الظروف الاستثنائية، نظراً للاحتمالية الكبيرة لرحيل ليونيل ميسي عن برشلونة على سبيل المثال، وسط ترقب كبير من عمالقة أوروبا لهذه الأنباء.

ونشر موقع "goal" الرياضي تقريرا يوضح أهم الصفقات التي من الممكن أن تحدث تغيير في صورة كرة القدم على مستوى العالم.

ميسي

التقارير الأخيرة أكدت رغبة الأرجنتيني في الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، لتقوم العديد من الأندية بالتحضير للصفقة.

رحيل ميسي سيكون صدمة كبيرة، وهناك احتمالات بدخول تشيلسي، إنتر، مانشستر سيتي، والمفاجأة قد تكون ريال مدريد في مفاوضات لضم اللاعب.

رونالدو

خرجت العديد من التقارير الصحفية بعد وداع يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا، لتؤكد رغبة النادي الإيطالي في التخلي عن رونالدو. وهو ما قد يجعلنا نرى صفقة صادمة، بانتقال رونالدو إلى أحد كبار أوروبا، مثل باريس سان جيرمان ليلعب بجوار البرازيلي نيمار.

سواريز

النجم الأوروجوياني لويس سواريز تم وضعه على قائمة البيع في برشلونة، وسط أنباء حول اهتمام ناديه السابق أياكس بضمه.

يوفنتوس كذلك يبحث عن لاعب جديد في خط الهجوم، مما يعني احتمالية لعب سواريز بجوار عدوه جيورجيو كيليني.

ديبالا

المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، ارتبط بالانضمام للعديد من الأندية، مثل ريال مدريد ويوفنتوس وكذلك توتنهام، لكنه قد ينتقل كبديل لميسي في حالة رحيله عن برشلونة.

محمد صلاح

الأمور مازالت غير واضحة حول رحيل ميسي، لكن في حالة مغادرته للنادي الإسباني، سيدخل برشلونة بكل قوته لضم لاعب على أعلى مستوى ممكن وليس ديبالا فقط.

ربما تلجأ إدارة النادي لأي من محمد صلاح، ساديو ماني، نيمار أو حتى كيليان مبابي وهاري كين وغيرهم من النجوم الكبار.

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