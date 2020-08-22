ليفربول ينشر فيديو جديداً لتدريبات صلاح

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نشر نادي ليفربول، فيديو جديد لتدريبات نجمه المصري محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وعلق عليه: "لم يمض وقت طويل يا ريدز".

ويستعد ليفربول حالياً لبدء الموسم الجديد من خلال معسكره الإعدادي الذي يخوضه بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً في النمسا.

ويفتتح ليفربول موسمه الجديد، بلقاء ارسنال الأسبوع المقبل، في كأس الدرع الخيرية، ويبدو أن المباراة مهددة بالتأجيل، إذ من المقرر أن يواجه ليفربول خطر الدخول في فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، عقب العودة إلى إنجلترا، بعد انتهاء المعسكر.

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