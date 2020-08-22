الإيطالي أورساتو يدير نهائي «أبطال أوروبا»

المصدر: لوزان - أ ف ب

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو «44 عاماً» لقيادة المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني والمقررة غداً في لشبونة، وهي المباراة النهائية القارية الأولى التي سيقودها أورساتو في مسيرته التحكيمية التي استهلها دولياً عام 2010.

ويضم طاقم التحكيم الإيطاليين لورنتسو مانيانيلي وأليساندرو جالاتيني مساعدين، والروماني أوفيدو هاتيغان حكماً رابعاً. وقاد أورساتو 8 مباريات في مسابقة دوري الأبطال هذا الموسم أبرزها ذهاب ثمن النهائي بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، كما قاد مباراة سان جرمان ومانشستر يونايتد في ثمن نهائي المسابقة القارية بالموسم الماضي.

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