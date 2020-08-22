ماغواير في قبضة الشرطة اليونانية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تم إلقاء القبض على هاري ماغواير قائد فريق مانشستر يونايتد، لمحاولته الاعتداء على ضابط شرطة، واستخدام لغة مسيئة، وفقاً لمصدر في الشرطة في ميكونوس باليونان.

كما تم القبض على رجلين آخرين كانا برفقته بتهمة الاعتداء، في مدينة ميكونوس في الساعات الأولى من صباح أمس .

وكان لاعب الوسط (27 عاماً)، مسيئاً وعدوانياً للغاية تجاه الضباط، بعد بلاغ من السكان المحليين، لأن المجموعة لم تغادر المنطقة، وارتكبت خرقاً لحظر التجول بسبب فيروس كورونا.

ويعتقد أن اللاعب الإنجليزي الدولي، أمضى الليلة في زنزانة، بعد أن تم تقييد يديه ونقله إلى مركز الشرطة. وكشفت مصادر لصحيفة «ميل أون لاين»، أن مجموعة من ثمانية رجال، غادرت النادي الليلي بعد منتصف الليل بقليل، وكانت المجموعة صاخبة للغاية ورفضت مغادرة المنطقة مما دفع السكان المحليين للاتصال بالشرطة التي أوقفتهم بتهمة الإزعاج .

وقال مانشستر يونايتد في بيان: «النادي على علم بالحادثة المزعومة ، وتم الاتصال بهاري، وهو يتعاون بشكل كامل مع السلطات اليونانية، وفي هذا الوقت لن ندلي بأي تعليق آخر».

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