جلسة تفاوضية ثانية بين كومان وميسي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن تطور جديد بشأن علاقة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مع إدارة فريقه برشلونة.

وقال برنامج "الشرينغيتو"، اليوم الجمعة، إن ميسي، سيعقد اجتماعات أخرى مع مدرب برشلونة الجديد، الهولندي رونالد كومان، لمناقشة مستقبله مع الفريق الكتالوني.

وأضاف البرنامج، أن ميسي لا يرد على أي اتصال هاتفي، يأتيه من أعضاء مجلس إدارة برشلونة.

وتأتي هذه التطورات، بعد ساعات من تأكيد إذاعة "راديو كتالونيا"، أن ميسي، أبلغ مدربه كومان، بأنه يرى مستقبله خارج النادي الكتالوني، أكثر من احتمالية الاستمرار مع الفريق.

ويمتد عقد النجم الأرجنتيني مع برشلونة، حتى صيف 2021، ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة 700 مليون يورو، ولكن في حال إصرار ميسي على الرحيل هذا الصيف، فإن إدارة "البارسا" قد تخفض هذا المبلغ، لا سيما وأنها إن لم تلب رغبة "البرغوث" في الرحيل هذا الموسم مقابل حصولها على مبلغ مالي مهم، فإنها ستضطر لتركه يغادر مجانا مع نهاية عقده الصيف المقبل.

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