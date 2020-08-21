الإيطالي أورساتو حكماً لنهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: أ ف ب

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمس الخميس الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو لقيادة المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني والمقررة الأحد في لشبونة.

وهي المباراة النهائية القارية الأولى التي سيقودها أورساتو (44 عاما) في مسيرته التحكيمية التي استهلها دوليا عام 2010.

وعين الاتحاد الأوروبي الإيطاليين لورنتسو مانيانيلي وأليساندرو جالاتيني لمساعدة مواطنهما أورساتو الذي سبق له قيادة مباراة باريس سان جرمان مع مانشستر يونايتد الإنجليزي (2-صفر) في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة الموسم الماضي.

وقاد أورساتو ثماني مباريات في مسابقة دوري الأبطال هذا الموسم أبرزها ذهاب ثمن النهائي بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي (1-2) في فبراير الماضي.

وكان أورساتو حكما رابعا في المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" التي توج بلقبها تشلسي الإنجليزي على مواطنه وجاره اللندني أرسنال (4-1) الموسم الماضي.

وسيكون الروماني أوفيدو هاتيغان حكما رابعا، فيما يضم طاقم حكام المساعدة بالفيديو إيطاليا آخر هو ماسيميليانو إراتي.

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