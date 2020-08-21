ليفربول يفتتح مشواره بلقاء العائد ليدز

المصدر: لندن - أ ف ب

يبدأ ليدز يونايتد عودته إلى الدوري الإنجليزي للممتاز للمرة الأولى منذ 16 عاماً بمواجهة مضيفه ليفربول حامل اللقب في المرحلة الأولى من الموسم الجديد الذي يفتتح في 12 سبتمبر ويختتم في 23 مايو، فيما يغيب الجاران مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد عن الافتتاح من أجل إفساح المجال أمامهما لبعض الراحة.

وضمنت سلطات كرة القدم لجميع الفرق الحصول أقله على 30 يوماً من الراحة بين الموسمين بعد الانتهاء المتأخر لموسم 2020-2019 بسبب التوقف لمدة ثلاثة أشهر نتيجة تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وانتهى موسم سيتي ويونايتد في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أي بعد ثلاثة أسابيع من انتهاء الدوري الإنجليزي الذي توج بلقبه ليفربول للمرة الأولى منذ 1990، وذلك بخروج الأول من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي، والثاني من نصف نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» على يد إشبيلية الإسباني.

بداية

وسيبدأ تشيلسي وولفرهامبتون الدوري الاثنين في 14 سبتمبر بعد أن أنهيا أيضاً موسمهما بشكل متأخر بمشاركة الأول في دوري الأبطال (خرج من ثمن النهائي) والثاني في «يوروبا ليغ» (خرج من ربع النهائي).

ويعود ليدز بقيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو بييلسا إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ موسم 2004-2003، لكن بداية العودة بين الكبار ستكون صعبة للغاية بمواجهة ليفربول البطل في 12 سبتمبر على ملعب «أنفيلد» حيث لم يخسر «الحمر» منذ أكثر من ثلاثة أعوام. ويحل توتنهام في المرحلة الأولى ضيفاً على إيفرتون، فيما يلتقي أرسنال جاره العائد فولهام على ملعب الأخير، وتشيلسي مع مضيفه برايتون.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول ووصيفه مانشستر سيتي، بطل الموسمين الماضيين، في السابع من نوفمبر ذهاباً في «استاد الاتحاد»، على أن يتجدد الموعد بينهما إياباً في السادس من فبراير في «أنفيلد».

ولن يلتقي «الحمر» مع غريمهم مانشستر يونايتد حتى 2021 حين يزور الأخير «أنفيلد» في 16 يناير في المرحلة التاسعة عشرة، على أن يكون الإياب في الأول من مايو.

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