فودين يشيد ببرنامج «مدارس السيتي» لتطوير المواهب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أثنى فيل فودين، نجم نادي مانشستر سيتي، خلال حديثه مع مدربه السابق لويس تشايلدز، الذي يقيم حالياً في الإمارات، على أهمية برنامج اللاعب الموهوب، الذي أطلقته مدارس السيتي لكرة القدم، ويقام حالياً في جميع أنحاء أبوظبي ودبي.

وضمن احتفال مدارس السيتي لكرة القدم بالذكرى العاشرة لتأسيسها في الإمارات، أجرى فودين اتصالاً مع لويس تشايلدز، الذي سبق له أن درب لاعب خط الوسط عندما كان في بداية مسيرته الكروية، ويتولى الآن الإشراف على برنامج اللاعب الموهوب في الإمارات.

واستعاد اللاعب والمدرب ذكرياتهما القديمة، حيث ساعد تشايلدز في توجيه الشاب فودين أثناء مشاركته في أكاديمية مانشستر سيتي في المملكة المتحدة خلال السنوات الأولى، ورغم أنه كان في مرحلة مبكرة من عمره، فقد كان من الواضح أن يتمتع بالمهارات، ويمتلك مستقبلاً واعداً في كرة القدم.

موهبة

وقال تشايلدز : «عملت لأول مرة مع فيل عندما كان ضمن مجموعات اللاعبين تحت سبع سنوات وتحت ثماني سنوات في مانشستر، وكان من الواضح أنه يتمتع بالموهبة». «كان يتميز حتى في ذلك العمر الصغير بأسلوبه الرائع. إنه يمتلك شخصية رائعة ولديه موهبة طبيعية استغلها بشكل جيد».

ويعتبر فودين أحد ألمع المواهب الشابة في الدوري الإنجليزي ، وهو يوجه بعض النصائح الملهمة للاعبين الطموحين في الإمارات. يقول الشاب البالغ من العمر 20 عاماً: «أعتقد أن النقطة الأساسية هي الاستمتاع بكرة القدم في عمر مبكر ورسم الابتسامة على وجهك، هذا ما كنت أفعله في نشأتي ، من المهم أن يكون لديك شخصيتك الخاصة على أرض الملعب».

تركيز

يركز برنامج اللاعب الموهوب على مساعدة اللاعبين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة في سبيل تطوير إمكاناتهم، والارتقاء بمهاراتهم بالاعتماد على مجموعة من تقنيات التدريب المتقدمة، والمشاركة في المباريات التنافسية محلياً ودولياً، مع حصول اللاعبين المتميزين على فرصة للتدريب مع العديد من أندية مجموعة السيتي لكرة القدم حول العالم، ومنها مانشستر سيتي ونيويورك سيتي.

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