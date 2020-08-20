ميسي أبلغ كومان أنه يرى نفسه خارج برشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

عقد اليوم الخميس، رونالد كومان مدرب برشلونه الجديد، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي،اجتماعا حاسما للحديث عن مستقبل الأخير.

وقالت الإذاعة الكتالونية: «ميسي أبلغ الهولندي بأنه لا يرى مستقبله داخل برشلونة، وأكد له الأرجنتيني أنه يرى نفسه خارج البارسا أكثر من داخله».وأكد ميسي تفهمه صعوبة رحيله عن البلوجرانا بسبب ظروف عقده و الحالة الاقتصادية.

وتتحدث تقارير إعلامية عن رغبة "ليو" في مغادرة النادي، بعد الهزيمة المدوية والتاريخية التي تعرض لها فريقه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني 8-2.

وذكرت مصادر أن "ميسي يفكر بجديه في مستقبله بعد هذه الهزيمة غير المتوقعة".

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