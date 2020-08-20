الامارات تستضيف الدوري الهندي للكريكت

المصدر: دبي-البيان الرياضي

تستضيف الإمارات منافسات بطولة الدوري الهندي للكريكت(IPL) التي تعد من أقوى البطولات العالمية، وذلك خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 10 نوفمبر بمشاركة 8 أندية محترفة ستخوض مبارياتها في عدد من مدن الدولة، في حين ستقام مباراتي الإفتتاح ونهائي البطولة في دبي.

وبدأ اليوم وصول الفرق المشاركة الذين يصل عدد أفرادهم إلى 680 شخصا بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم حيث سيتواجدون في الدولة لمدة 90 يوما للتدريب والاستعداد وخوض مباريات البطولة.

وكان فريق "كينج اكسي بانجاب" و فريق "راجستان رويال" الذي ترعاه طيران الإمارات، أول الواصلين عبر مطار دبي، فيما وصل فريق "كولكاتا نايت رايدرز" عبر مطار أبوظبي.

وعبرت الفرق عن شكرها على حفاوة الاستقبال، كما عبرت عن سعادتها بالتواجد واللعب في ملاعب الدولة الرائعة.

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