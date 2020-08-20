أبيدال لجماهير برشلونة حاولت ولم انجح

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه النجم الفرنسي، إريك أبيدال، رسالة وداع لجماهير نادي برشلونة بعد رحيله عن منصب السكرتير الفني للعملاق الكتالوني قبل ساعات.

وأعلن نادي برشلونة في بيان رسمي منذ يومين عن رحيل أبيدال عن الإدارة الفنية بالاتفاق المتبادل، تنفيذًا لرغبته في عدم استكمال مهمته مع الفريق.

وكتب أبيدال خطابه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وجاء نصه كالتالي:

"أعزائي جماهير برشلونة.. أريد الاستفادة من هذه السطور لأقول وداعًا لكم جميعا، أفعل ذلك بدافع الامتنان العميق لكوني كنت قادرا على مشاركتكم أهم مرحلتين في حياتي مع برشلونة، الأولى كلاعب والثانية كسكرتير فني.

المرحلة الثانية لي مع برشلونة، حاولت العمل فيهم بجهد كبير على تحسين صورة الفريق، موسمان مكثفان أنهيتهما بقراري الشخصي، رغم أن مجلس الإدارة كان يريد الإبقاء علي وكانت هناك موافقة على استمراري تمت الموافقة عليها يوم، الإثنين الماضي قبل اتخاذي قرار الرحيل يوم، الثلاثاء.

في العامين الماضيين حاولت إجراء تغييرات، اعتقدت أنها مهمة جدا لمستقبل الفريق الأول، لكن رغم إصراري وقناعاتي لم أنجح، لهذا السبب اعتقدت أنه حان الوقت لإنهاء علاقتي مع النادي.

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