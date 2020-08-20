شاهد .. تحضيرات بايرن ميونخ لمواجهة سان جيرمان

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

انتظم فريق بايرن ميونخ الألماني في تدريباته الجادة دون أي فترة راحة استعداداً لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأحد المقبل على استاد "دا لوز" أو "النور" في لشبونة، بحسب فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي على تويتر اليوم، ويظهر فيه نجوم الفريق وهم يؤدون التدريبات بروح معنوية عالية.

وكان بايرن ميونخ الألماني قد أنهى مغامرة ليون الفرنسي وأطاح به خارج بطولة دوري أبطال أوروبا بالتغلب عليه 3 - صفر يوم الأربعاء بإستاد "جوزيه الفالادي" بالعاصمة البرتغالية لشبونة في الدور قبل النهائي للبطولة.

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