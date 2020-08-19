الكشف عن هوية لاعب ليفربول المصاب بفيروس كورونا



كشف مصدر داخل نادي ليفربول عن هوية لاعب الفريق المصاب بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت تقارير إنجليزية عن إصابة لاعب داخل معسكر ليفربول في النمسا بفيروس كورونا.

وأكد المصدر الذي رفض نشر اسمه لموقع "يلا كورة"، أن اللاعب هو ترينت أليكساندر أرنولد.

وتم استبعاد اللاعب من معسكر الفريق المستمر حاليا في النمسا استعدادا للموسم الجديد، ليبقى في إنجلترا حتى يتعافى.

ويخوض ليفربول مباراتين وديتين خلال المعسكر أمام شتوتجارت الألماني، وريد بول سالزبورج النمساوي.

وخضع جميع لاعبي ليفربول لمسحات للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا.

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