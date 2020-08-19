بايرن ميونيخ لتأكيد التفوّق وليون لمواصلة المفاجأة

المصدر: البيان الإلكتروني

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثاني في مدينة لشبونة البرتغالية، بين بايرن ميونيخ الألماني وليون الفرنسي.

فاجأ ليون الجميع ببلوغه نصف النهائي، خصوصاً أنه اجتاز أندية كانت مرشحة لإحراز اللقب، وهما يوفنتوس في دور الـ16 ومانشستر سيتي في ربع النهائي، وكان فوزه على الأخير لافتاً إذ انتصر بثلاثية مقابل هدف وحيد على ترسانة من النجوم الكبار بقيادة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا.

أما بايرن ميونيخ، الذي يُعتبر من أبرز المرشحين لحصد اللقب من البداية، فقد سحق برشلونة بنتيجة 8-2، في أكبر خسارة للنادي الكاتالوني، وأكبر خسارة لأي فريق في مباراة واحدة في الأدوار الإقصائية.

يقدم النادي البافاري أداءً باهراً بقيادة المدرب الألماني هانس ديتر فليك، فقد أحرز الثنائية المحلية وهو متعطش لحصد اللقب ذات الأذنين الكبيرتين. علماً أنه فاز بكل مبارياته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مسجلاً 39 هدفاً ومستقبلاً 8 أهداف فقط.

على الورق، بايرن هو الأقرب للصعود إلى النهائي، لكن من أخرج يوفنتوس ومانشستر سيتي، قادر أن يُقصي أي فريق. لذا، على البايرن أن يكون حذراً من هذه المواجهة وعدم الاستخفاف بالخصم الذي فرض نفسه "الحصان الأسود" في البطولة، بحسب "يوروسبورت".

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