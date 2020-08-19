طريق سان جيرمان لنهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على لايبزغ 3 / صفر أمس الثلاثاء في الدور قبل النهائي.

وتقام المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي سان جيرمان مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، التي تجمع بين بايرن ميونخ الألماني وليون الفرنسي.

وفيما يلي نتائج المباريات التي خاضها سان جيرمان في البطولة هذا الموسم:

المجموعة الأولى:

سان جيرمان 3 ، ريال مدريد صفر.

جالطة سراي صفر، باريس سان جيرمان 1.

كلوب بروج صفر، سان جيرمان 5.

سان جيرمان 1، كلوب بروج صفر.

ريال مدريد 2، سان جيرمان 2.

سان جيرمان 5، جالطة سراي صفر.

دور الستة عشر:

بوروسيا دورتموند 2، سان جيرمان 1.

سان جيرمان 2، بوروسيا دورتموند 1.

دور الثمانية:

أتالانتا 1، سان جيرمان 2.

الدور قبل النهائي:

لايبزج صفر، سان جيرمان 3.

وأصبح فريق باريس سان جيرمان خامس فريق من الدوري الفرنسي لكرة القدم يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا (كأس الأندية الأوروبية الأبطال).

وتوجت الفرق الفرنسية بلقب البطولة مرة واحدة فقط، عن طريق مارسيليا في العام 1993، بينما خسرت النهائيات الخمس الأخرى.

وفيما يلي قائمة بالفرق الفرنسية التي وصلت للمباراة النهائية ونتائج المباريات:

1956 ستاد ريمس، خسر 3 / 4 أمام ريال مدريد.

1959 ستاد ريمس، خسر صفر / 2 أمام ريال مدريد.

1976 سانت إتيان خسر صفر / 1 أمام بايرن ميونخ.

1991 مارسيليا خسر 3 / 5 بركلات الترجيح أمام ريد ستار بلغراد بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

1993 مارسيليا فاز على ميلان 1 / صفر.

2004 موناكو، خسر أمام بورتو صفر/ 3.

2020 باريس سان جيرمان.

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