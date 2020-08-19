سان جرمان إلى نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بـ "ثلاثية" في لايبزغ

المصدر: أ ف ب

بلغ نادي باريس سان جرمان الفرنسي نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على لايبزغ الألماني بنتيجة 3-صفر أمس الثلاثاء في الدور نصف النهائي في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك في الذكرى الخمسين لتأسيسه.

ويدين بطل فرنسا بفوزه لكل من البرازيلي ماركينيوس (ق13)، والأرجنتيني أنخل دي ماريا (ق42) والإسباني خوان برنات (ق56).

ويلتقي سان جرمان في النهائي المقرر في 23 الحالي مع بايرن ميونيخ الألماني أو ليون الفرنسي؛ مفاجأة الموسم، اللذين يلتقيان الأربعاء.

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