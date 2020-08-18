الجماهير تسخر من إنس بسبب تمثالي بيركامب وهنري

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

وجد بول إنس نفسه يتعرض للسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن اقترح تماثيل لدينيس بيركامب وتيري هنري، رغم تخليد أيقونتي أرسنال بالفعل خارج استاد الإمارات.

والقائد السابق لمانشستر يونايتد وليفربول، كان يتحدث عن التماثيل التي يمكن أن تقام للاعبين، بعدما أعلن نادي مانشستر سيتي، احترامه للاعبه المغادر ديفيد سيلفا، بإقامة تمثال له العام المقبل.

وفي حديثه لقناة «بي تي سبورت»، اقترح اللاعب الإنجليزي، إقامة تمثالين لبيركامب وهنري، كمثال للاعبين الذين ليس لديهم تماثيل، وهو ما دعا لسخرية الجماهير لأن اللاعبين لديهما تمثالان فعلاً خارج استاد الإمارات، ولكن يبدو أن اللاعب السابق لم يرهما.

ويظهر تمثال هنري وهو جالس على ركبتيه في احتفال هدف نموذجي، بينما يظهره النحت البرونزي لبيركامب، وهو يمتد للسيطرة على تمريرة كما فعل في كثير من الأحيان، وكشف هنري النقاب عن تمثاله في عام 2011، بينما عرض بيركامب تخليده في عام 2014.

وقال أحد المشجعين، يوجد حرفياً تمثالان للاعبين، وأضاف آخر إن إنس نسى كما هي عادته، وقال آخرون مازحين، يبدو أنه لم يذهب إلى استاد الإمارات منذ 2010.

وكان قد أعلن أن سيلفا انضم إلى ريال سوسيداد في ليغا أمس الإثنين، ولكنه سيبقى في الأذهان في إنجلترا كواحد من أعظم لاعبي سيتي، والذي قام بالإعلان عن إقامة تمثال لسيلفا، إضافة إلى تخصيص ملعب تدريب في أكاديمية سيتي لكرة القدم له بفسيفساء احتفالاً بدوره في الفوز الشهير 6-1 على مانشستر يونايتد عام 2011.

وسيكون تمثال اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً، إلى جانب القائد السابق فينسينت كومباني، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن التمثالين العام المقبل.

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