إنتر ميلان يكتسح شاختار ويصل لنهائي الدوري الأوروبي

المصدر: أ ب

ألهم لاوتارو مارتينيز إنتر ميلان لتحقيق فوز ساحق 5-صفر على شاختار دونيتسك ليصل إلى نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الاثنين ويصبح قريبا من أول لقب خلال تسع سنوات.

وكلل المهاجم الأرجنتيني مارتينيز الأداء الخططي الممتاز لفريق المدرب أنطونيو كونتي ليضرب موعدا مع اشبيلية البطل خمس مرات كما هز روميلو لوكاكو الشباك مرتين بجانب هدف لدانيلو دامبروسيو.

واستحوذ شاختار على الكرة بنسبة كبيرة لكنه فشل في تهديد مرمى إنتر ميلان الذي تفوق تماما على منافسه.

وفاز اشبيلية 2-1 على مانشستر يونايتد أمس الأحد ليبلغ النهائي يوم الجمعة.

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