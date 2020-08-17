برشلونة يقيل مدربه كيكي سيتيين

المصدر: أ ف ب

أكد برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الإثنين إقالة مدربه كيكي سيتيين من منصبه عقب الخروج المخيب من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن النادي الكتالوني في بيان "عقب اجتماعها الإثنين، أعلنت اللجنة الإدارية لنادي اف سي برشلونة أن كيكي سيتيين لم يعد مدربا لفريقها الأول.

يتعلق الأمر بأول قرار يتم اتخاذه بخصوص إعادة الهيكلة الواسعة للفريق الأول لبرشلونة والتي ستتم باتفاق مع الإدارة الفنية الحالية والمدرب الجديد الذي سيتم الكشف عن اسمه في الأيام القليلة المقبلة".

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