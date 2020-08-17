الشارقة وعجمان يفتتحان الدورة الودية

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

أعلن نادي الشارقة جدول مباريات الدورة الودية الرباعية التي ينظمها وتنطلق الأربعاء وتستمر حتى 28 أغسطس الحالي، وستكون مباراة الافتتاح بين الشارقة وعجمان.

ويلتقي في اليوم التالي اتحاد كلباء وخورفكان، والجمعة والسبت راحة، على أن تستأنف الدورة الاحد المقبل بلقاء الشارقة واتحاد كلباء ثم عجمان وخورفكان الاثنين المقبل، وتعود الفرق الاربعة للراحة يومي الثلاثاء والاربعاء على ان يواجه عجمان اتحاد كلباء يوم الخميس ثم تختتم الدورة يوم الجمعة 28 أغسطس بلقاء الشارقة وخورفكان.

وتقام جميع المباريات ابتداءً من السادسة والنصف مساء باستاد خالد بن محمد بالحزانة وستكون المباراة من 3 أشواط بواقع نصف ساعة لكل شوط ويقتصر الدخول على أعضاء الفريقين وحاملي تصاريح الدخول فقط.

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