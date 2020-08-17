الدعوة إلى اجتماع استثنائي لمجلس إدارة برشلونة

المصدر: أ ف ب

دعا نادي برشلونة الإسباني إلى اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة مطلع الأسبوع المقبل للبحث في تداعيات الخسارة الفادحة التي تعرض لها فريق كرة القدم أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-8 في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الجمعة الماضية.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن "دعا الرئيس (جوزيب ماريا بارتوميو) دعا إلى اجتماع عاجل لمجلس الإدارة مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح الاثنين".

أما صحيفة "اسبورتيو" الكاتالونية، فقالت "سيجتمع مجلس إدارة البلاوغرانا اليوم الاثنين على أن تتم إقالة المدرب كيكي سيتيين من منصبه كما يمكن الإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة".

وكان بارتوميو تحدث إلى إذاعة "موفيستار" الإسبانية بعد المباراة وقدم اعتذاره إلى أنصار الفريق وقال "سيتم اتخاذ قرارات وسنشرحها في الأيام المقبلة بينها قرارات كانت قد اتخذت قبل مباراة دوري الأبطال".

وقد يتخذ بارتوميو قرار بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة صيف العام 2021 ويقيمها في نوفمبر أو يناير أو مارس، بحسب ما أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" من أجل بناء الفريق على أساس برنامج جديد.

وبعد سقوطه المدوي أمام الفريق البافاري، خرج برشلونة خالي الوفاض محليا وقاريا للمرة الاأولى منذ 13 عاما.

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