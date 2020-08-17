إشبيلية إلى نهائي يوروباليغ على حساب مانشستر يونايتد

المصدر: أ ف ب

بلغ إشبيلية الإسباني المباراة النهائية من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم بفوزه على مانشستر يونايتد الانجليزي 2-1 أمس الأحد في كولونيا الألمانية في الدور نصف النهائي.

وسجل سوسو (ق26) والهولندي لوك دي يونغ (ق78) هدفي إشبيلية، والبرتغالي برونو فرنانديش (9 من ركلة جزاء) هدف يونايتد.

ويلتقي إشبيلية في النهائي في 21 الحالي مع الفائز من مباراة انتر ميلان الاإيطالي وشاختار دانييتسك الأوكراني اليوم الاثنين.

ويعتبر إشبيلية اختصاصيا في هذه المسابقة بعد أن توج بلقبها خمس مرات (رقم قياسي) بينها 3 مرات تواليا من 2014 إلى 2016.

أما مانشستر يونايتد، فسقط في الدور نصف النهائي في ثلاث مسابقات هذا الموسم: أمام مانشستر سيتي في كأس الرابطة، وأمام تشلسي في كأس انجلترا واليوم أمام إشبيلية.

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