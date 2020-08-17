بيكنباور يطلب إعادة مولر لـ«المانشافت»

المصدر: (ميونخ - د ب أ)

أعرب أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور عن اعتقاده أنه ينبغي أن يتم الترحيب مرة أخرى بتوماس مولر، لاعب بايرن ميونخ، في المنتخب الألماني «المانشافت». وكان يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني قرر استبعاد توماس مولر، وماتس هوميلز، وجيروم بواتينج من المنتخب بشكل دائم في 2019. وقال بيكنباور: «يبنغي أن يلعب توماس مولر مع المنتخب الألماني مرة أخرى. لن يكون لدى يواخيم أي مشكلة إذا أعاده للفريق».

وكان مولر مؤثراً في الفوز الكبير الذي حققه بايرن على برشلونة 8 - 2 في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

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