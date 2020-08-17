دي بروين أفضل لاعب في انجلترا

المصدر: (لندن- أ ف ب)

أحرز البلجيكي كيفن دي بروين لاعب خط وسط مانشستر سيتي جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020-2019 أمس.

ونال دي بروين الجائزة بناء على تصويت حصل على موقع «إي أي سبورتس» المختص بتطوير الألعاب الإلكترونية الذي شمل الجماهير، إضافة إلى قادة الأندية العشرين في البرميرليغ ومجموعة من المختصين في كرة القدم.

ويأتي تتويج دي بروين بعد ساعات من توديع فريقه لدوري أبطال أوروبا إثر الهزيمة أمام ليون الفرنسي 1-3 في ربع النهائي التي سجل فيها هدف فريقه الوحيدة.

وقاد نجم خط الوسط فريقه لاحتلال المركز الثاني في ترتيب البطولة خلف ليفربول.

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