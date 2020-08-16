يوفنتوس يرصد 120 مليون يورو للتعاقد مع صلاح

المصدر: متابعة – عماد الدين إبراهيم

كشف تقرير لموقع «كالتشيو ميركاتو»، أن أندريا بيرلو المدير الفنى لنادى يوفنتوس وضع محمد صلاح ضمن حساباته من أجل ضمه لصفوف الفريق، بشرط توافر الأموال فى خزينة «البيانكونيرى»، وذلك ببيع عدد من لاعب الفريق لتوفير لتمويل الصفقة.

وقال الموقع، إن صفقة التعاقد مع محمد صلاح ستكلف خزينة يوفنتوس نحو 120 مليون يورو، الأمر الذي قد يدفع الإدارة لبيع عدد من اللاعبين، مثل الأرجنتينى باولو ديبالا الذى دخل دائرة اهتمامات ريال مدريد الإسباني.

وأكد الموقع أنه في حالة تعاقد ريال مدريد مع الدولي الأرجنتيني بالو ديبالا، ستتوفر الأموال للتعاقد مع صلاح، وسيكون ثاني أعلى راتب في الفريق بعد كرستيانو رونالدو.

وسبق لصلاح اللعب في الدوري الإيطالي لفرق فيرونتينا وروما قبل الانتقال إلى ليفربول في موسم 2017.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز