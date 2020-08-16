بالفيديو.. سقوط دراج من الجسر في سباق إل لومبارديا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

سقط الدراج ريمكو إيفينبول، من على ارتفاع 30 قدماً فوق جسر في وادٍ خلال آخر 50 كيلومتراً من سباق إل لومبارديا في إيطاليا، وأظهرت اللقطات الدراج، والذي كان جزءاً من مجموعة رائدة، وهو يضرب الحواجز على جانب الطريق، قبل أن يتخطى الجزء العلوي من دراجته ويسقط من الجسر.

ووصل المسعفون بسرعة إلى مكان الحادث، وتم نقل الدراج إلى المستشفى، حيث قيل إنه واعٍ وخاضع لتقييم فريق طبي، بعدما تم وضعه في دعامة احترازية للرقبة قبل نقله إلى سيارة إسعاف.

وينظر إلى الدراج البلجيكي البالغ من العمر 20 عاماً، على أنه متسابق واعد في ركوب الدراجات على الطرق، بعد فوزه في جولة بولندا وفولتا أ بورغوس في وقت سابق من هذا العام، وكان في المركز الرابع في المجموعة قبل سقوطه.

وشهد السباق نفسه حالة من الذعر أيضاً قبل النهاية، عندما صدمت سيارة ماكس شاخمان سائق بورا-هانزغروهي، بعدما اقتحمت الطرق المغلقة أثناء محاولتها الوقوف.

والحادثة التي تعرض لها إيفينبول، هي ثاني أكبر حادث في فريقه خلال حوالي الأسبوع، بعد دخول زميله البلجيكي فابيو جاكوبسن، المستشفى وإصابته بغيبوبة في جولة بولندا الأسبوع الماضي.

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