ليفربول يحتفل بوصول صلاح إلى معسكر النمسا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حظي وصول محمد صلاح، إلى النمسا للانضمام إلى المعسكر التدريبي لفريقه ليفربول، استعداداً للنسخة المقبلة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، باهتمام كبير، ونشر نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على تويتر، فيديو للنجم المصري لحظة وصوله إلى المعسكر، والذي ظهر فيه مع اللاعب الشاب الجديد، اليوناني كوستاس تسيميكاس، والذي وصل معه على نفس الطائرة.

وتواكبت عودة صلاح ومشاركته في التدريبات صباح اليوم الأحد، مع انضمام باقي نجوم الفريق مثل جوردان هندرسون وفيرجيل فان ديك، والمدرب يورغن كلوب، إلى معسكر النمسا التدريبي قبل الموسم الجديد، إذ وصل نجوم ليفربول الكبار إلى النمسا لمعسكر تدريبي صباح أمس السبت، بعد أقصر عطلة صيفية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعد محمد صلاح من بين أكبر الأسماء التي عادت.

والتقى اللاعب اليوناني الدولي الآن بأغلبية زملائه في الفريق لأول مرة، بعد انتقاله من أولمبياكوس إلى ليفربول، مقابل 11.75 مليون جنيه إسترليني.

وأظهرت لقطات من حساب النادي على مواقع التواصل الاجتماعي وصول المدرب كلوب إلى قاعدة الريدز في النمسا، بينما دخل جوردان هندرسون وفيرجيل فان ديك المجمع بعد يومين من التدريب معاً.

ويلتقي ليفربول مع أرسنال في المباراة النهائية للموسم على نهائي درع المجتمع، على ملعب استاد ويمبلي في 29 أغسطس الجاري، بينما من المقرر أن تبدأ الجولة الأولى من المباريات لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز الجديد يوم 12 سبتمبر المقبل.

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