بالفيديو.. رونالدو يغطس 14 متراً

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، عبر حسابه الشخصي في انستغرام، فيديو وهو يقوم من خلاله بالغطس تحت اليخت لمسافة 14 مترا، خلال رحلة بحرية قام بها مع عائلته.

وعلق على الفيديو والصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي أيضاً، ولكن في تويتر: "استيقظت اليوم وأنا أتساءل، ماذا يحدث في البحر؟، نداء من كوكب نيبتون، من فضلك لا تجرب هذا تحت عمق 14 متراً".

ويقضي رونالدو، حالياً فترة من الراحة، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، مع عائلته وصديقته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، على إحدى اليخوت وسط البحر في إحدى المدن الساحلية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز