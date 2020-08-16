ليون يحقق مفاجأة مدوية ويقصي مانشستر سيتي من ربع النهائي (3-1)

المصدر: ا ف ب

أكمل فريق ليون الفرنسي عقد المتأهلين للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوزه على مانشستر سيتي الإنجليزي 3 / 1 اليوم السبت في دور الثمانية من البطولة.

وتقدم ليون بهدف سجله ماكسويل كورني في الدقيقة 24، وتعادل كيفين دي بروين لمانشستر سيتي في الدقيقة 69، ثم أضاف موسى ديمبيلي الهدف الثاني لليون في الدقيقة 79، قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثالث لليون في الدقيقة 87.

وتأهل مانشستر سيتي لهذا الدور بتغلبه على ريال مدريد 4 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الستة عشر، بينما تأهل ليون بعد عبوره عقبة يوفنتوس في دور الستة عشر مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرضي بهدفين بعد ان تعادلا 2/2.

ويلتقي ليون في مباراة الدور قبل النهائي المقرر إقامتها الأربعاء من الأسبوع المقبل مع فريق بايرن ميونخ الذي تغلب على برشلونة 8 / 2 أمس الجمعة.

يذكر أن مباريات دور الثمانية والدور قبل النهائي لهذه النسخة من البطولة تقام في مدينة لشبونة البرتغالي بنظام خروج المغلوب بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

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