كلوب مدرب العام في إنجلترا

المصدر: (لندن - أ ف ب)

كوفئ الألماني يورغن كلوب على قيادته ليفربول إلى لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم لأول مرة منذ عام 1990، باختياره أفضل مدرب للعام من قبل رابطة الـ«بريميرليغ».

وتفوق ابن الـ53 عاماً على مدربي تشلسي فرانك لامبارد، وليستر سيتي الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز، الذي حل كلوب خلفاً له في قيادة «الحمر» عام 2015، وشيفيلد يونايتد كريس وايلدر.

وسبق لمدرب بوروسيا دورتموند السابق الذي قاد ليفربول إلى لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أن نال في يوليو جائزة رابطة مدربي الدوري بعد الموسم الرائع الذي حققه مع ليفربول وقيادته إلى إنهاء الدوري الممتاز بـ99 نقطة، بفارق 18 عن ملاحقه مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين، بعد الفوز بـ32 مباراة من أصل 38.

وتستند الرابطة في اختيار الفائز على تصويت الجمهور ولجنة من خبراء كرة القدم.

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