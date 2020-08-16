بيرلو يريد بنزيمة إلى جوار رونالدو

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يبحث يوفنتوس الإيطالي عن التعاقد مع مهاجم صريح ينضم لمشروع المدرب الجديد أندريا بيرلو، وكشفت تقارير صحفية إيطالية عن قائمة تضم 6 أسماء مرشحة للانضمام لصفوف البيانكونيري.

ووفقاً لما نشرته قناة «سبورت إيطاليا»، فإن القائمة التي يسعى يوفنتوس لاختيار الأفضل منها، تضم دوفان زاباتا وراؤول خيمينيز وكريم بنزيمة وأركاديوس ميليك وألفارو موراتا ودونييل مالين.

وأشار موقع صحيفة «آس»، إلى أن المدرب الجديد بيرلو، يبدو مصمماً على إنشاء تشكيلة تعتمد على كريستيانو رونالدو، والتعاقد الجديد ديان كولوسيفسكي، الأمر الذي دفع بالعديد من التقارير عن إمكانية التضحية بباولو ديبالا من أجل جمع الأموال.

وأكدت مصادر مختلفة أخرى أن بيرلو طلب مهاجماً مركزياً، يمكنه جلب المزيد من القوة والسرعة إلى خط هجوم فريق يوفنتوس، والذي يقوده النجم البرتغالي رونالدو، وأن دوفان زاباتا من أتالانتا، وخيمينيز مهاجم وولفرهامبتون، هما المرشحان المفضلان، حسبما ذكرته العديد من الكيانات الإعلامية، لكن هناك مرشحون آخرون أيضاً.

وكان مهاجم نابولي ميليك مطلوباً بالفعل من قبل ماوريسيو ساري، على الرغم من أن المشكلة لا تزال موجودة، وهي أن قيمته التسويقية تبلغ 50 مليون يورو، ورفض نابولي قبول تبادل اللاعبين كونه جزءاً من الصفقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز