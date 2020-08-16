«موهبة ريال مدريد» يقترب من دورتموند

المصدر: (بادراجاز - د ب أ)

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا عن قرب إتمام صفقة انتقال الموهبة البرازيلية رينير جيسوس كارفالو، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إلى بوروسيا دورتموند الألماني.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أمس أن اللاعب الصاعد /18 عاماً/، والذي يلعب في مركز خط الوسط المهاجم، في طريقه بالفعل إلى الانضمام للدوري الألماني، مشيرة إلى أن النادي الملكي الإسباني سيعيره مدة عامين للنادي الألماني.

يشار إلى أن لاعب المنتخب البرازيلي تحت 23 عاماً، انتقل إلى ريال مدريد من نادي فلامنغو مقابل نحو 30 مليون يورو في الشتاء الماضي، ولم يلعب سوى للفريق الثاني في النادي الملكي حتى الآن.

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