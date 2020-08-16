«كورونا» يضرب 15 نادياً في إسبانيا

المصدر: (مدريد- أ ف ب)

يبدو الدوري الإسباني لكرة القدم تحت تهديد موجة ثانية من فيروس «كورونا»، وذلك مع تأثر ما لا يقل عن سبعة أندية قبل انطلاق الموسم الجديد في 12 سبتمبر.

يراقب القيمون على الكرة الإسبانية بخوف تكاثر الحالات الذي يعكس أيضا ارتفاعاً جديداً لعدد الإصابات في البلاد.

ومع تحضر الفرق غير المشاركة في المسابقتين القاريتين للعودة تدريجياً إلى التمارين استعداداً لموسم 2021-2020 المقرر انطلاقه بعد أقل من شهر، تكثر الإصابات بفيروس «كوفيد- 19» مع إضافة حوالي أربعين حالة جديدة بين اللاعبين والطواقم في قرابة 15 نادياً محترفاً منذ بداية الشهر الحالي من بينهم نجم البارسا أومتيتي. ومن بين الأندية المتضررة، هناك نصف دزينة من أندية الدرجة الأولى، ناهيك عن الحالتين الإيجابيتين في هويسكا، والإصابتين في مايوركا وإسبانيول اللذين هبطا في نهاية الموسم إلى الدرجة الثانية.

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