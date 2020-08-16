بنفيكا يتعاقد مع 3 لاعبين

المصدر: (لشبونة - أ ف ب)

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي تعاقده مع ثلاثة لاعبين جدد هم المدافع البلجيكي يان فرتونغن والمهاجم الألماني جانلوكا فالدشميدت والجناح البرازيلي إيفرتون سواريش.

وانضم فرتونغن (33 عاماً) بصفقة حرة بعد انتهاء عقده مع توتنهام ووقع عقداً ومدة 3 سنوات.

في المقابل، تقاضى فرايبورغ الألماني مبلغاً مقداره 15 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات فالدشميدت (24 عاماً). ويتضمن عقد المهاجم الألماني الذي يربطه بالفريق حتى عام 2025، بنداً جزائياً قيمته 88 مليون يورو.

وسيتعين على بنفيكا دفع 20 مليون يورو لنادي غريميو بورتو أليغري البرازيلي بعد الحصول على سواريش الذي كان نجم كوبا أمريكا العام الماضي.

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