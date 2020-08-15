إهانة تاريخية لبرشلونة

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

تلقى برشلونة أمام بايرن الخسارة الأسوأ في تاريخه (8-2) منذ عام 1946 عندما خسر (8-0) أمام أمام إشبيليه في كأس إسبانيا، وهي خسارة كانت بمثابة زلزال في اسبانيا بكاملها وليس إقليم كاتلونيا ونادي برشلونة، خاصة وانها تزامنت مع خروج جميع الأندية الاسبانية من دوري الابطال، وهي المرة الأولى التي لا يشارك فيها أي فريق إسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2006 – 2007.

و بخسارته (8-2) أمام بايرن يكون برشلونة قد تلقى أكبر عدد من الأهداف في شباكه في مباراة واحدة في تاريخ مشاركته في المسابقات الأوروبية.

وهي المرة الأولى التي يفشل برشلونة في تحقيق أي لقب خلال موسمه منذ موسم 2007-2008. وهو فشل تاريخي اخر يضاف إلى نادي برشلونة في هذا الموسم.

وبخسارته بثمانية أهداف في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا تساوى برشلونة مع فرق حدث لها نفس الرقم السلبي مثل ديبورتيفو لاكورنيا أمام موناكو عام 2003 وبشيكتاش أمام ليفربول عام 2007، ومالمو أمام ريال مدريد عام 2015 وليغا وارسو أمام دورتموند عام 2016.

ويعتبر موسم 2019-2020 هو الموسم الأول الذي يغيب فيه كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي عن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2005-2006 "هل هي نهاية حقبة الأسطورتين؟".

وبالمقابل لم يجرؤ جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، على التعامل الفوري والحاسم مع الكارثة التاريخية لنادي برشلونة مكتفياً بتصريحات هادئة بدلاً من اتخاذ قرارات حاسمة تعيد للفريق هيبته، مكتفيا فقط بالإعراب عن استيائه من الهزيمة المذلة (8-2) أمام بايرن ميونخ، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بارتوميو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إنها ليلة صعبة للغاية، والهزيمة صعبة، أنا آسف للجماهير، ولم نكن الفريق الذي نحن عليه أو النادي الذي نمثله، أنا آسف جدًا".

وأضاف: "إنها نتيجة كبيرة وأهنئ بايرن ميونخ الذي قدم مباراة رائعة، واستحقوا التأهل إلى نصف النهائي، ونحن لم نكن في مستوانا، واليوم كان كارثة، ومن الآن فصاعدًا يجب اتخاذ القرارات، والبعض منها تم التفكير بها بالفعل، وسوف نعلنها".

وتابع: "اليوم ليس مناسبًا لإعلان القرارات، وفوق كل شيء نعتذر للجماهير وشركائنا".

وبسؤاله عن القرارات التي سيُعلنها، أجاب: "لن أقول ما هي القرارات الآن، لأن بعضها اتُخذ بالفعل وسيتم اتخاذ البعض الآخر، واليوم هو يوم للتفكير، وبدءًا من الغد سنحاول رفع المعنويات، والأسبوع المقبل سنتخذ القرارات".

وعن مستقبل المدرب سيتين، علق: "اليوم أفضل عدم قول ما هي القرارات".

وأتم: "تأثير القرارات على اللاعبين؟ كما قلت من قبل تم اتخاذ بعض القرارات بالفعل، واليوم هو للتفكير وليس لاتخاذ قرارات ساخنة".

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